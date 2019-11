Handys gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Coesfeld. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem räuberischen Diebstahl machen können, der sich am Samstag gegen 12.45 Uhr in der Innenstadt ereignet hat. Nach Polizeiangaben entwendeten zwei unbekannte Männer in einem Ladenlokal, das Mobiltelefone zum Kauf anbietet, mehrere Geräte. Der Angestellte versuchte noch, eine der Personen am Diebstahl zu hindern, was aber misslang. Die beiden Männer flohen zu Fuß in Richtung Letter Straße. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, einer trug eine schwarze Jacke mit weißem Aufdruck und eine dunkle Hose, der andere soll ein Cappy getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 140

Von Allgemeine Zeitung