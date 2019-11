Spaß steht im Vordergrund beim Fußballturnier der Kinderkliniken

In der Pictorius-Sporthalle wird kräftig gejubelt und geklatscht. Zuschauer und Mannschaften feuern die Spielerinnen und Spieler beim 15. NRW-Fußball-Cup der Kinderkliniken kräftig an. Am Start sind zehn Mannschaften aus Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen. „Wir wollten den anderen Kliniken gern mal Coesfeld präsentieren. Und wir waren uns alle schnell einig, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist. Schnell waren alle Feuer und Flamme und wir konnten die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen“, erzählt Dr. Ulrich Kleideiter vom Organisationsteam der Kinder- und Jugendklinik Coesfeld. Und das zeigt sich vor Ort. Alle packen kräftig mit an. Auch sportlich läuft es für Coesfeld nicht schlecht. Mit zwei Siegen können sie sich den dritten Platz in der Gruppe sichern. „Also nur knapp am Halbfinale vorbei. Aber der Spaß steht im Vordergrund und das ist auch toll für unseren Zusammenhalt innerhalb der Klinik“, sagt Dr. Jürgen Althaus. Sieger wird die Kinderklinik Krefeld, die sich im Finale 1:0 gegen die Mannschaft der Uniklinik Düsseldorf durchsetzt. Das Orgateam freut sich, dass durch die Tombola und Cafeteria ein guter Betrag für den Bunten Kreis zusammengekommen ist. | Bilderstecke unter www.azonline.de Foto: Katharina Ahlers

Von Allgemeine Zeitung