Barock begeistern in der Fabrik

Pünktlich um 21 Uhr ist die Fabrik voll und erwartet die Band mit guter Laune. Bereits noch vor dem ersten Song wird „Touch Too Much“ von einigen lautstark gefordert, doch erst mal betritt die Band unter lautem Jubel die Bühne und beginnt den Abend mit „Stiff Upper Lip“ aus dem Jahr 2000. Ein unerwarteter Einstieg bei einer Tribute Band, aber in der Fabrik tobt die Stimmung und die Besucher zeigen sich sehr textsicher. Weiter geht es mit „If you want blood (you got it) und „Dog eat Dog“ und die Stimmung wird besser und besser.

Barock sind mittlerweile eine feste Größe in der Fabrik und bieten eine Hommage an AC/DC. Gitarrist Eugen Torscher hat jede Bewegung vom Original Angus Young drauf und fegt in Schuluniform und im Entengang über die Bühne.

Der Sänger Dario Cisotto klingt Brian Johnson sehr ähnlich und mit Kappe im Gesicht begeistert er mit seiner Performance. Als Tribute Band hat man natürlich den Anspruch, dem Original so nahe wie möglich zu kommen, aber bei Barock kann man guten Gewissens sagen, dass es mehr als „nur“ Tribute ist. So natürlich und nicht einstudiert wirken die Bewegungen auf der Bühne und musikalisch ist die Gruppe top.

Aufreizend zieht sich Eugen Torscher, wie es auch Angus Young macht, dann bei „Bad Boy Boogie“ das Hemd aus und wird dabei vom johlenden Publikum angefeuert. Danach reichen die ersten Gitarrennoten um der ganzen Fabrik klar zu machen, welcher Song kommt. „Thunderstruck“.

Danach geht es Schlag auf Schlag und die größten Hits werden den Zuschauern um die Ohren gehauen. „Shoot To Thrill“, „Back In Black“ und „Hells Bells“ werden gespielt und bei „The Jack“ dürfen die Fans direkt an der Bühne ihr Gesangstalent unter Beweis stellen.

Vielen wird das Mikro von Cisotto hingehalten und sie dürfen ihr Goldkehlchen der Fabrik demonstrieren. Das reguläre Set endet mit „Let There Be Rock“, aber natürlich sieht es keiner in der Fabrik ein, die Band jetzt schon von der Bühne zu lassen. Zwar wurde wieder lautstark „Touch Too Much“ gefordert, aber die Band legt zunächst mal „Highway To Hell“ auf die Bühne.

Klar, wenn man AC/DC Tribut zollt, darf dieser Welthit nicht fehlen. Und wie es auch AC/DC machen, endet die Show mit „For Those About To Rock (We Salute You)“, aber diejenigen, die Barock schon mal gesehen haben, sind etwas irritiert, da normalerweise Kanonen den Rockern Tribut zollen, aber dieses Mal scheinbar nicht.

Selbst nach dem eigentlichen Ende der Show fordern die Fans eine weitere Zugabe. Und die bekommen sie und Philipp in der ersten Reihe freut sich: „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ wird als Finale zum Besten gegeben.

Die Stimmung kocht noch einmal richtig hoch und es ist das Finale eines rundum gelungenen Abends. Zufrieden verabschiedet sich die Band vom zufriedenen Publikum. Zwar wurden die „Touch Too Much“-Forderer an diesem Abend enttäuscht, aber vielleicht haben sie ja beim nächsten Mal Glück, wenn Barock Coesfeld wieder beehren.