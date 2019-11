Festliche Ballnacht begeistert Besucher

Coesfeld. „Zum achten Mal richtet das Tanz-Centrum Coesfeld die Ballnacht aus. Also schon eine liebgewonnene Tradition“, begrüßte Vorstandsmitglied Birgit Sieg die Besucher am Samstag in der ausverkauften Bürgerhalle. Beim Opening „Protectors of the earth“ performten alle aktiven Tänzerinnen des Zentrums im Alter von acht bis 45 Jahren eine großartige spannungs- und energiegeladene Choreographie von Silke Eckrodt in perfekter Harmonie. Die Besucher waren begeistert und sparten nicht mit Applaus.

Von Marlies Prost