Park-Frust und -Lust in der City

0 Das gebührenpflichtige Parken am neuen Netto ist vielen Kunden, die sich in den vergangenen Tagen bei der AZ meldeten, ein Dorn im Auge. „Das kann doch nicht wahr sein, dass man hier fürs Parken auch noch zahlen muss“, meinte eine junge Frau. Eine andere wies darauf hin, dass sich die Parksituation in der City dadurch, dass nun Netto-Kunden auch noch öffentliche Parkplätze nutzen müssten, deutlich verschärfe. „Ich werde hier nur noch einkaufen, wenn ich noch was anderes in der Stadt zu erledigen habe“, hob ein älterer Herr hervor. Er könne nicht verstehen, wieso die Stadt so einen Standort ohne eigene Parkplätze für einen Lebensmittelmarkt überhaupt genehmige. Ja, grundsätzlich müssten Geschäfte Parkraum nachweisen, direkt auf dem Grundstück oder in der Nähe, erläuterte Stadtsprecherin Andrea Zirkel auf Anfrage. Wenn ihnen das – wie in diesem Fall – aber nicht möglich sei, könnten sie auch eine Ablöse an die Stadt zahlen, die dafür dann an anderer Stelle Parkmöglichkeiten schafft. „Das müssen aber keine kostenlosen sein“, informierte sie. Bis zur Netto-Konzern-Zentrale in Maxhütte-Haidhof (Bayern) ist der Frust der Coesfelder Kunden auch schon vorgedrungen: Das Problem sei bekannt, beantwortete Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation, gestern eine AZ-Anfrage. Man befinde sich bereits in Gesprächen mit der Stadt, um noch eine Lösung zu finden. Zum aktuellen Planungsstand könne sie aber nichts sagen.

0 Freies Parken an den Adventssamstagen: Im vergangenen Jahr war es schon einmal erfolgreich getestet worden. In diesem Jahr soll es eine Neuauflage geben, kündigte Bürgermeister Heinz Öhmann jüngst in der Sitzung des Stadtrates an. Das soll vor allem auch ein Entgegenkommen an Kunden und Händler in Anbetracht der Baustellensituation in der Innenstadt sein.

0 Erleichterung für Innenstadtbewohner: Nur ein Bewohnerparkausweis pro Haushalt – das galt bisher in der Innenstadt. Ab sofort kann jeder, der seinen Hauptwohnsitz in der Innenstadt hat und nicht über einen privaten Stellplatz oder eine Garage verfügt, für sein Fahrzeug einen solchen Ausweis beantragen. Dabei, so die Stadt in einer Mitteilung, sei es egal, ob der Wagen auf ihn selbst zugelassen oder nachweislich dauerhaft von ihm genutzt wird. „Wir lockern die bisherigen Regeln und reagieren damit auf Rückmeldungen aus der Bürgerschaft“, erklärte Fachbereichsleiter Theo Witte. Die Bewohnerparkzonen A bis D (siehe Karte) sind, weil jetzt mehr Parkplätze von der Stadt bewirtschaftet werden, um einige Straßenzüge erweitert worden. Die Anwohnerparkausweise berechtigen zum kostenfreien und zeitlich unbegrenztem Parken in der jeweiligen Zone – und zwar auf allen gebührenpflichtigen Plätzen und auch denen mit Parkscheibenpflicht.

Der Ausweis kostet wie bisher 30 Euro. Wie Beigeordneter Dr. Thomas Robers dem Stadtrat erläuterte, sei das „relativ günstig.“ Teurer machen darf die Stadt das Anwohner-Parken aber auch nicht. Denn 30 Euro sind nach den Landesvorgaben schon der Höchstsatz. „Daran sind wir gebunden“, so Robers.