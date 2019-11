Coesfelder Steine in England versteckt

Coesfeld (ds). Steine der Aktion „COErocks“ haben es jetzt sogar bis nach England geschafft – trotz bevorstehendem Brexit. Die kleine Emma (5), die in einem Dorf unweit von Cambridge lebt, hat vor Kurzem beim Besuch ihrer Oma in der Nähe der Kupferpassage und im Ohr eines der Coesfelder Ochsen zwei bunt bemalte Steine gefunden. Wieder zu Hause in England angekommen, wurden diese gleich „ausgewildert“. Die Aktion ist dort auch bekannt. „Seit Februar 2018 gibt es in unserem Dorf bereits eine #rocks-Gruppe und seitdem haben wir immer mit viel Enthusiasmus Steine gesucht und versteckt“, berichtet Emmas Mutter Annika Bennett. Foto: Annika Bennett

Von Detlef Scherle