„Meine Aufgabe ist es, Menschen, die sich nicht auf den Weg in die Gottesdienste und zu den Veranstaltungen in der Gemeinde machen können, zu besuchen und dafür zu sorgen, dass sie den Kontakt zur Gemeinde nicht verlieren“, beschreibt Sabine Siemering ihre Tätigkeit.

Vor allem möchte sie zu alten Menschen nach Hause gehen, aber auch zum Beispiel Alleinerziehende oder neu zugezogene Bürger wird sie ansprechen und aufsuchen. Ein offenes Ohr möchte sie für die Menschen haben, vom Gemeindeleben erzählen, über Gott und die Welt mit ihnen reden und vielleicht in besonderen Situationen Begleitung anbieten und Kontakt zu anderen Hilfsangeboten herstellen.

„Sabine Siemering kommt aber nicht, um die Gummistrümpfe anzuziehen“, scherzt Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann, um zu betonen, dass es in erster Linie um den Kontakt zur Gemeinde geht – ein seelsorgerisch-soziales Angebot.

In diesem „Mischfeld zwischen Seelsorge und Diakonie“ sieht Henke-Ostermann Handlungsbedarf. Die Zeiten, in denen eine evangelische Familie ganz selbstverständlich ins Gemeindeleben eingebettet war, seien vorbei. Netzwerke, die durchs Ehrenamt in der Gemeinde entstanden seien, nähmen ab. „Auf der Strecke bleiben dabei am ehesten die alten Menschen“, weiß Henke-Ostermann. Viele wünschten sich engeren Kontakt zur Gemeinde, könnten ihn selbst aber nicht – oder nicht mehr – bewerkstelligen. Sie wirbt dafür, die Gemeinde „multiprofessionell“ aufzustellen. „Die Pfarrerin muss nicht qua Amt alles können und selber machen. Es gibt viele in der Gemeinde, die ihre Gaben einbringen können“, so Henke-Ostermann.

Sabine Siemering ist gelernte Krankenschwester und in der häuslichen Pflege tätig. Unabhängig voneinander haben Menschen aus der Gemeinde in Dülmen und der in Coesfeld sie angesprochen, ob sie sich vorstellen könne, die Aufgabe einer GemeindeSchwester zu übernehmen. Und weil die Gemeinden bekanntlich auch offiziell kooperieren, ist Siemering jetzt mit je zehn Stunden in der Tiberstadt und in Coesfeld im Einsatz. „Auf die Dauer möchte ich Teams aus Ehrenamtlichen aufbauen, die mich unterstützen“, kündigt sie an.

Sie selbst ist ein „evangelisches Urgestein“, beschreibt Birgit Henke-Ostermann die neue GemeindeSchwester. Viele Jahre hat sich die 56-Jährige in der Gemeinde in Lette, wo die Mutter dreier erwachsener Kinder mit einem Sohn lebt, auf verschiedene Weise eingebracht. Sie hat in vielen Gruppen und Kreisen mitgearbeitet und war acht Jahre im Presbyterium aktiv. 7 Am Sonntag (17. 11.) wird Sabine Siemering im Gottesdienst um 10 Uhr offiziell eingeführt. Wer sie erreichen möchte, kann das unter Tel. 0151/17606287.