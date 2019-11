Aufhorchen für den Kinderschutz

Am liebsten würden die Initiatoren den ganzen Kreis zum Läuten bringen. Einzelne Zusagen gibt es auch schon aus Billerbeck und Dülmen, aber die Coesfelder sind mit ihrem Engagement ganz vorne.

„Im Jahr 2018 haben die Jugendämter in Deutschland rund 50 000 Fälle von Kindeswohlgefährdung registriert“, nennt Antje Klüber erschreckende Zahlen. In rund 60 Prozent der Fälle ging es um Vernachlässigung, in etwa 30 Prozent um psychische Misshandlung, in gut 25 Prozent um körperliche Misshandlung und in etwa fünf Prozent der Fälle um sexuelle Gewalt. Der Anstieg gegenüber 2017 betrage rund zehn Prozent, analysiert Klüber Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Es sei „der höchste Stand an Kindeswohlgefährdungen seit Einführung der Statistik 2012“. Insgesamt prüften die Jugendämter rund 157 300 Verdachtsfälle im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung. Für den Kreis Coesfeld oder gar das Stadtgebiet liegen dem Verein keine aktuellen Zahlen vor. Der Kinderschutzbund in Coesfeld, der 2013 gegründet wurde, bietet vor allem Präventionskurse und Sozialtrainings an. In allen Coesfelder Kitas läuft „Mut tut gut“, für Grundschulkinder gibt es „Nein darf sein“ und in den weiterführenden Schulen „Nicht mit mir“.

Für die Gemeinden in Coesfeld war es keine Frage, das akustische Signal gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit den Glocken ihrer Kirchen zu setzen. „Das Thema hat die Kirchen in letzter Zeit besonders betroffen“, nimmt Pastor Johannes Hammans von der Gemeinde Anna Katharina angesichts vieler aufgedeckter Missbrauchsfälle kein Blatt vor den Mund. „Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, um das Thema künftig sensibler zu behandeln. Und wir wollen präventiv tätig sein“, verweist Hammans auf das Institutionelle Schutzkonzept der Gemeinden, das Haupt- und Ehrenamtliche unterzeichnen, um Gewalt und Missbrauch an Kindern vorzubeugen. „Wir läuten nicht nur, wir tun auch etwas“, betont er. Das Konzept enthalte einen Verhaltenskodex und manifestiere auch Beschwerdewege in Verdachtsfällen. Auch Pastoralreferent Walbert Nienhaus aus St. Lamberti hält das Schutzkonzept für einen wichtigen Meilenstein. Dass das gemeinsame Glockenläuten jetzt „im ökumenischen Schulterschluss“ erfolge, erfreue ihn. Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann konnte nicht am Pressetermin teilnehmen, unterstützt aber die Aktion voller Überzeugung.