Engel proben fürs Weihnachtskonzert

Coesfeld. Am Samstag (23.11.) ist das Clownduo Herbert & Mimi zu Gast beim Kindertheater im PZ. Als „Engelphoniker“ (Bild) stimmen sie das Publikum um 15 Uhr schon einmal ein auf die Weihnachtszeit. Karten für dieses Stück, das zweite in dieser Spielzeit, gibt es noch im Bürgerbüro und in der VHS an der Osterwicker Straße. Sie kosten drei Euro. Auch für den dritten Termin sind schon Tickets erhältlich: Denn am Samstag (7. 12.) tritt der Kinderliedermacher Klaus Foitzik im PZ auf, mit einem vorweihnachtlichen Mitmachkonzert. Die Kindertheater-Vorstellungen finden immer samstags um 15 Uhr im PZ an der Holtwicker Straße statt. Sie sind geeignet für Kinder ab etwa vier Jahren. Die Reihe wird unterstützt von der Sparkasse.

Von Allgemeine Zeitung