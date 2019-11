Mit Meisen gegen Spinner

„Bisher“, führt er in einem Bericht an den Stadtrat aus, „wurden keine Aufträge an externe Schädlingsbekämpfer erteilt.“ Das soll sich 2020 ändern. Allerdings will die Verwaltung keine menschlichen, sondern viel versprechende tierische Helfer beauftragen. „Wir setzen erst einmal auf eine biologische Lösung des Problems“, hob 1. Beigeordneter Thomas Backes im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen hervor. Bis zu 150 Nistkästen für Meisen sollen aufgehängt werden, um deren Population zu begünstigen – und die der Spinner zu minimieren. Die Vögel haben die Raupen des Eichenprozessionsspinners nämlich zum Fressen gern.

Die chemische Keule verstärkt einzusetzen – das wäre auch eine Alternative. „Wir halten solche Bekämpfungsmaßnahmen aber nicht für richtig“, argumentierte Backes. Die eingesetzten Biozide töteten nicht nur die Spinner, sondern alle Insekten in dem betroffenen Bereich. Und auch die natürlichen Fressfeinde könnten durch die Aufnahme vergifteter Raupen Schaden nehmen. Am Ende, so zeigten Erfahrungen in anderen Kommunen, könnte sich das Problem dadurch sogar vergrößern. Daher wolle man es erst einmal mit der Förderung der Vögel probieren. „Das geht nach dem Motto: trial and error“, so der Stadtbaurat. Man wolle mal schauen, ob die Eichenprozessionsspinner-Plage mit den Meisen zumindest eingegrenzt werden kann. Dass das gelingen kann, hat die niederländische Gemeinde Groesbeek bereits bewiesen, die in diesem Sommer eine Eichenallee komplett Spinner-frei halten konnte.

Für den Bau, die Aufhängung und Kontrolle der Nistkästen sucht die Coesfelder Verwaltung noch nach einem fachkundigen Partner. Derzeit werde „eruiert, ob eine Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein Interkulturelle Begegnungsprojekte möglich ist“.

Keinen Hehl macht Backes daraus, dass der Bauhof, der 2020 mit einer ähnlich hohen Einsatzzahl rechnet, nicht flächendeckend bei der Bekämpfung vorgehen kann, sondern nur punktuell. Maßnahmen sollen auch künftig nur an Hotspots durchgeführt werden, wo die Eichenprozessionsspinner auf öffentlichem Grund Menschen gefährden können. Bei befallenen Bäumen auf Privatgrundstücken müssen die Besitzer selbst Schädlingsbekämpfer kontaktieren und beauftragen. Auch um Wälder, selbst wenn sie in öffentlicher Hand sind, kann sich der Bauhof nicht kümmern.