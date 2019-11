Magie der Melodie mit 4-Gänge-Menü

coesfeld. Beim Musical- Dinner im Restaurant Freiberger am Mittwoch, den 18. Dezember, gibt es die schönsten Musicalmelodien zu einem erlesenen Mehr-Gänge-Menü. Die Speisen werden jeweils in den einzelnen Pausen serviert. Die Sänger in originalgetreuen Kostümen, bringen mit spektakulären Szenen den Glanz der großen Shows in greifbare Nähe und präsentieren Highlights aus 22 Musicals, wie z.B. „König der Löwen“, „Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Cats“, „Starlight Express“, „My fair Lady“ und der „Westside Story“ bis hin zu „ABBA“ und „Amadeus“. Mit wunderbaren Szenen und bunten Kostümen, zum Greifen nah, direkt neben dem Zuschauer und live gesungen.

Von Allgemeine Zeitung