Buschbrände werfen Reiseplan über den Haufen

Kurz vor Ankunft in der Küstenstadt haben die beiden am vergangenen Samstag eine Nachricht von einem Verwandten bekommen. „Der hat uns informiert“, berichtet Nina, „dass jetzt die Buschfeuer-Saison beginnt und einige auch schon ausgebrochen sind.“ Dies ist normalerweise nichts sehr Besonderes in „Down Under“, weswegen die beiden es vorerst auch nicht weiter beachtet haben. „Als wir am nächsten Morgen in unserem Camper aufgewacht sind,“, schildert Nina, „roch es direkt nach Rauch. Beim Blick aus dem Fenster, haben wir überall grauen Qualm gesehen.“ Sie berichtet, dass sich innerhalb einer Nacht schon eine richtige Staubpartikelschicht auf dem Dach des Campers gebildet hatte. „Da haben wir erstmal realisiert, wie krass das eigentlich ist und wie nah wir an den Feuern dran sind.“ Seitdem verfolgen die Coesfelderinnen den aktuellen Stand der Feuer ständig auf der Karte und passen ihre Route an. Louisa erklärt: „Eigentlich wollten wir in der nächsten Woche in einen Nationalpark. Das ist aber zu gefährlich und wir müssen schauen, ob und wie wir den Rest unserer geplanten Route fortsetzen können.“ Doch diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Durch Winde können die Flammen ihre Richtung schnell ändern und es kann passieren, dass Campingplätze vorsorglich geschlossen werden.

Im Vorfeld hatten sich beide keine großen Gedanken gemacht, dass sie von Buschfeuern betroffen sein könnten. Nina stellt fest: „Normalerweise beginnt die Saison immer erst deutlich später. Außerdem sind die Feuer in diesem Jahr viel heftiger als sonst üblich.“ Nina und Louisa versuchen, ihre geplante Route halbwegs beizubehalten – so gut es halt geht, ohne sich in Gefahr zu bringen. Geplant sind als nächstes die „Gold Coast“, Sydney und Melbourne. Von dort aus fliegen sie zu einem Teil von Ninas Familie, mit denen sie die Feiertage verbringen und im Januar wieder zurück nach Deutschland fliegen.