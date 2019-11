Vorsicht, Hindernis!

Schnell wurde bei den meisten Punkten deutlich, dass Änderungen für Fußgänger oft zu Lasten anderer Verkehrsteilnehmer gehen würden. Für die Verwaltung warben Verkehrsplaner Holger Ludorf und Beigeordneter Thomas Backes für eine ganzheitliche Betrachtung. Backes hob hervor, dass FUSS e. V. ein Lobby-Verband sei, er deshalb keine Lösungen für alle vorschlage, sondern solche, die aus Fußgängersicht gut sind. „Man muss sich noch mal für die Innenstadt Gedanken machen: Was wollen wir da?“ fragte er. Das sei „eine notwendige Diskussion“.

Der Hauptkonflikt zeichnet sich schon ab: Mehr Platz für Fußgänger bedeutet vor allem weniger Parkraum für Pkw. Er sei da schon sehr gespannt auf die Diskussion „mit der Öffentlichkeit“, erklärte Gerrit Tranel (CDU) mit Blick auf die gerade auch in jüngster Zeit wieder gewachsene Kritik an schon heute fehlenden (kostenfreien) Parkplätzen. Erst jüngst hatten sich Netto-Kunden beschwert, dass sie am neuen Standort fürs Parken bezahlen müssen (wir berichteten).

Die Verwaltung sprach sich dafür aus, das Parken in Coesfeld künftig mehr zu zentralisieren – unter anderem durch Parkdecks. Davor warnte Wolfgang Kraska (FDP): „Die Menschen lassen sich nicht lenken.“

Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder, die meisten Punkte erst im nächsten Sommer im Zusammenhang mit dem „Masterplan Mobilität“, dessen Aufstellung vor Kurzem beschlossen wurde, zu entscheiden. Kleinere Maßnahmen sollen sofort angepackt werden: So sollen Schilder am Walkenbrückentor angebracht werden, die deutlich machen, dass die kleinen Durchgänge nur für Fußgänger sind. An der Wiesenstraße soll ein Zebrastreifen aufgebracht werden, um das Queren zur Gartenstraße zu erleichtern. Zunächst mit provisorischen Mitteln soll die Sackgasse Köbbinghof/Rosenstraße zum verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet werden. | Kommentar