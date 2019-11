„Ich habe den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren das Mahnmal mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist“, sagt Künstler Prof. Jörg Heydemann und meint nicht den Ablauf der Zeremonie zum Volkstrauertag, sondern die Wahrnehmung des Ortes in der Coesfelder Gesellschaft. Der Volkstrauertag ist für ihn nur ein Anlass, die Aussagen in Erinnerung zu rufen, die er mit dem Mahnmal zum Ausdruck bringen wollte, als er Anfang der 90er-Jahre den bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb zur Umgestaltung des Kriegerehrenmals gewonnen hatte.

Aus der Bevölkerung sei damals die Initiative zu einer neuen Interpretation des alten Gedenkortes gekommen, erinnert sich der Billerbecker. In den 20er-Jahren war das Kriegerehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs entstanden, der Coesfelder Künstler Professor Joseph Enseling hatte es gestaltet.

Das Anliegen war, an der Stelle des Kriegerehrenmals zusätzlich ein Mahnmal für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945 zu errichten, das die Gesamtanlage nicht nur ergänzt, sondern mit dem Vorhandenen einen Dialog eingeht, „der zur Betroffenheit und Besinnung führen soll“, so Jörg Heydemann. Zu der vorhandenen Achse Eingang – Krieger – Kreuz, die für die soldatische Heldenverehrung steht, hat er eine zweite Achse angelegt: Bahntrasse – Rampe mit Figur und zwar eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Flucht, Deportation, Transport, Warten und Hoffnung sind assoziierbar. Das Rund mit dem liegenden Krieger ist abgesenkt, die Rampe mit der Mutter erhöht als unausweichlicher Bestimmungsort der Endgültigkeit, der Vernichtung und des Todes, so interpretiert Heydemann. Die aufrechte Frauenfigur ist Gegenpol zum liegenden Krieger. Sie ist Bronze gegossen, aber so belassen, wie sie aus dem Schamott gehauen wurde, dadurch wirkt sie verletzlich und verwundet. Sie scheint erstarrt, aber das Kind in ihren Armen ist lebendig, widerspenstig fast. „Es hat einen eigenen Willen“, lächelt Heydemann. „Ein Zeichen der Hoffnung, dass es weitergeht trotz der Wahnsinnskatastrophe.“

Dass diese Gedanken nicht aus dem Bewusstsein der Coesfelder verschwinden, das wünscht sich Jörg Heydemann. Er ist gerne bereit, Führungen für Interessierte zu machen. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit allen Facetten des Gedenkortes ist ihm ein Anliegen. Eine Informationstafel vor Ort fände er hilfreich. Zwar weiß er, dass die Stadt an einem QR-basierten Rundgang arbeitet, aber abgesehen davon schauen Besucher vielleicht doch auch gern auf eine Tafel.

In früheren Jahren sei zum Volkstrauertag zusätzlich zu den Kränzen vor dem Kriegerehrenmal auch schon mal eine Blume am Mahnmal zu Füßen der Mutter abgelegt worden. Das fand er angemessen. „Auch am Volkstrauertag sollte man doch das Ganze sehen“, meint Heydemann.