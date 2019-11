GemeindeSchwester 2.0 kann loslegen

Coesfeld. In einem feierlichen Gottesdienst mit anschließendem Empfang hat die Evangelische Kirchengemeinde Coesfeld gestern Sabine Siemering aus Lette in ihr neues Amt als GemeindeSchwester eingeführt. Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann, Presbyter und Vertreter der Diakonie sprachen Glück- und Segenswünsche aus. Siemering soll – wie berichtet – vor allem jene erreichen und besuchen, die nicht mehr oder nicht von selbst zu den Gemeindeveranstaltungen kommen (können). Dazu, kündigte die 56-Jährige an, wolle sie auch ein Team aus Ehrenamtlichen aufbauen, das sie unterstützt. Die GemeindeSchwester 2.0 ist ein zunächst für zwei Jahres angelegtes Modellprojekt.

Von Allgemeine Zeitung