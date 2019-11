Feuerwehr löscht Garagenbrand in Lette

Lette. Zu einem Garagenbrand in Lette ist die Feuerwehr Coesfeld in der Nacht zum Sonntag gegen 1.20 Uhr gerufen worden. Bei Eintreffen der ersten Helfer schlugen die Flammen aus dem Garagendach. Daher wurden ergänzend auch noch zwei Löschzüge aus Coesfeld herbeigerufen. Die rund 50 Feuerwehrmänner haben ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindert. Das unmittelbar an die Garage angrenzende Gartenhaus wurde durch das Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Andre Braune