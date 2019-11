Schnäppchen in gemütlichem Ambiente

„Von den Einnahmen gehen 20 Prozent an den Förderverein“, erklärt deren Vorsitzende, Fabienne Geuking. Das Geld fließt in die Finanzierung der Waldwoche, in neues Spielzeug oder einen Ausflug.

Die Organisation teilen sich in jedem Jahr Eltern und Erzieher und sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente. In insgesamt drei Räumen wurden nun Waren präsentiert. Dazu wartete ein kleines Buffet und kalte Getränke auf die Gäste. Das Konzept kam bei Jutta Kaiser gut an. Als Nachbarin des Kindergartens erhält sie immer eine eigene Einladung. „Meine drei Kinder waren früher hier und ich habe auch schon einige schöne Dinge gefunden.“