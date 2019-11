Grüne kämpfen vergebens für mehr Bäume

„Ich bin immer noch sprachlos über den Beschluss im Bezirksausschuss“, sagte der Grünen-Fraktionssprecher. Prinz erinnerte die Ausschussmitglieder an das vom Stadtrat beschlossene Klimaschutzkonzept und an die statt der Ausrufung des Klimanotstandes verabschiedete Resolution. Bürger würden für ihren Einsatz für die Umwelt gelobt – gleichzeitig setze die Stadt jetzt ein ganz anderes Signal. Die Bevölkerung, argumentierte er, sei längst weiter: „Gerade in jungen Familien laufen Diskussionen, auf das zweite Auto zu verzichten.“ Er fragte in die Runde der Ausschusskollegen: „Was hilft dem Klima besser: mehr Bäume oder mehr Parkplätze?“

Die zeigten sich weitgehend unbeeindruckt und verwiesen darauf, dass eine gute Infrastruktur – und dazu gehörten auch Pkw-Stellplätze – nach wie vor wichtig sei. Josef Schulze Spüntrup (Pro Coesfeld) erläuterte, dass sich das mit dem Parkraum meist in den Wohngebieten anfangs ganz gut darstelle. Spätestens wenn die Kinder der Bauherren selbst Auto fahren, wende sich aber das Blatt. Auch Michael Quiel (CDU) hob hervor, dass die gewählte Variante einen „vernünftigen Kompromiss“ darstelle, der beides berücksichtige.