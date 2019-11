Heriburg packt die Zukunft an

„Aus alt mach neu – Upcycling“ lautet ein Thema, „Leben ohne Plastik“, „Neue Wege für Coesfeld“ oder auch „Umweltprobleme aus der Tube – nachhaltige Körperpflegeprodukte selber machen“. Insgesamt beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen der Klassen fünf bis zwölf in rund 30 Gruppen mit den verschiedensten Fragen zu Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. „Das alles passt auch gut zu unserem CIRO-Projekt mit dem Schwerpunkt Wasserstoff als Energieträger unserer Zukunft“, erklärt der Schulleiter.

Möglich gemacht werden die Projekttage mit Unterstützung des Heriburg-Fördervereins und der Stadtwerke Coesfeld. Die übernehmen nicht nur die Schirmherrschaft, sondern beteiligen sich mit Exkursionen zu Energieerzeugungsanlagen, mit Workshops und einem Fachvortrag. „Uns liegen die Themen Klima- und Umweltschutz und der effiziente Umgang mit Ressourcen am Herzen", erläutert Stadtwerke-Unternehmenssprecherin Antje Evers. „Deshalb finden wir es großartig, dass sich die Schülerinnen und Schüler des Heriburg in ihrer kreativen und vorbehaltlosen Herangehenweise mit diesen Themen auseinandersetzen." Die Präsentation der Projekte erfolgt am Donnerstag (21. 11.) ab 14 Uhr im Atrium der Schule. Um 18 Uhr schließt sich dort ein Vortrag der Stadtwerke zum Thema „Energieversorgung der Zukunft" an. Alle Interessenten sind eingeladen.