Gospel-Star rockt Lichtersamstag

Coesfeld. Zum 19. Mal läutet dieses Jahr der Lichtersamstag die Vorweihnachtszeit in Coesfeld ein. Am kommenden Samstag (23.11.) ab 17 Uhr läuft der Countdown zur großen Lichtshow auf dem Marktplatz. Und danach gibt es auch noch was ganz Besonderes „auf die Ohren“. Stefanie Borgert, die neue Geschäftsführerin des Stadtmarketing-Vereins, ist „sehr glücklich, dass wir in diesem Jahr eine beeindruckende Sängerin engagieren konnten“. Es handelt sich um die Soul- und Gospelsängerin Darnita Rogers. Seit mehr als zwei Jahrzehnten tourt sie durch die USA und Europa. Mit „The Very Best Of Black Gospel“ ging sie mehrfach auf Europa-Tournee und trat auch bereits in Musiksendungen bei ARD und ZDF auf, u.a. mit dem Song „Yes we can“ für Barack Obama. Derzeit ist sie mit einer „Aretha Franklin Tribute Show“ unterwegs.

Von Allgemeine Zeitung