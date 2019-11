Zahl der i-Dötze deutlich gestiegen

Wie berichtet hatte es zunächst an der evangelischen Martin-Luther-Schule, die im nächsten Jahr ins umgebaute Schulgebäude an der Franz-Darpe-Straße zieht, 74 Anmeldungen gegeben. Platz ist aber für maximal 56 Kinder, so dass 18 Eltern für ihre Sprösslinge andere Schulen suchen mussten. Jetzt ist das Umverteilungsverfahren abgeschlossen.

An die Martin-Luther-Schule werden also 56 Kinder gehen, das Maximum für die vorgegebene Zweizügigkeit. Erstmals drei Eingangsklassen entstehen an der Lambertischule (65 Kinder) und der Ludgerischule (60 Kinder). Schon länger dreizügig ist und bleibt die Maria-Frieden-Schule (63 Kinder). „An der Laurentiusschule ist der jahrgangsübergreifende Unterricht zu berücksichtigen: Bei der Klassenbildung werden die Kinder aus der künftigen dritten Klasse hinzugerechnet, so dass man dann auf fünf Klassen kommt“, wird Schuldezernent Dr. Thomas Robers in der Mitteilung zitiert. 60 Erstklässler beginnen an der Laurentiusschule. In Lette bilden sich an der Kardinal-von-Galen-Schule zwei Klassen (37 Kinder). 2020/21 ergeben sich damit an den städtischen Schulen – ohne die Montessori-Schule – insgesamt 18 Eingangsklassen mit i-Dötzchen.