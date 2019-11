 Bye bye, Bahnhof

Nachdem von den Entkernungsarbeiten von außen bisher noch nicht viel zu sehen war, wird seit gestern nun schweres Gerät eingesetzt, um das 109 Jahre alte Gebäude dem Erdboden gleich zu machen. Wie berichtet, soll es durch einen Neubau ersetzt werden. Das Baugenehmigungsverfahren dafür läuft noch. „Da sind wir in den letzten Zügen. Die wesentlichen Punkte sind geklärt“, hebt 1. Beigeordneter Thomas Backes auf AZ-Nachfrage hervor. Kompliziert seien vor allem die brandschutzrechtlichen Fragen gewesen.

Letzte Feinabstimmungen der Pläne sollen Mitte Dezember noch mal im Gestaltungsbeirat der Stadt erfolgen. Das, so Architekt Johannes Evers, sehe er aber „nicht konfrontativ“, sondern bereichernd. Da säßen ja Fachleute am Tisch – mit guten Ideen für Details. Investor Wolfgang Hoffschlag aus Vreden von der extra für das Bahnhofsprojekt gegründeten CB1 Immobilien GmbH hofft, dass er direkt nach dem Abbruch Ende Januar/Anfang Februar mit dem Neubau loslegen kann: „Wenn die Baugenehmigung vorliegt, sollen auch die Verträge mit den Mietinteressenten unterzeichnet werden.“ Vorher will er noch keine Namen preisgeben. Es sollen neben den Bahnhofsfunktionen Wohnungen entstehen, aber auch Büros und Gastronomie.