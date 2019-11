Nebenbei sind beinahe alle Tänzerinnen der „Black Juwels“ als Trainerinnen für andere Tanzgruppen zuständig. „Diese Gruppen treten auch auf der Vernissage auf“, erklärt Hanne Rieke Oellers, die ebenfalls bei den „Black Jewels“ tanzt. So besteht das Programm der Tanzvernissage aus insgesamt 260 Tänzern, die in 21 verschiedenen Tanzgruppen auftreten. „Damit wollen wir allen, die möchten, die Möglichkeit bieten, sich vor Publikum auf einer Bühne zu präsentieren“, ergänzt Sarah Riedel. Gerade für die jüngeren Tänzer sei dies eine ganz besondere Erfahrung.

Bereits zum neunten Mal findet die Tanzvernissage statt. „Sie rundet das Tanz-Jahr ab“, lacht Sarah Riedel. Gerade in diesem Jahr sei die Abteilung weiter zusammengewachsen. „Anlässlich unseres fünfjährigen Jubiläums haben wir neue Konzepte ausgearbeitet, um allen Tänzern ein bestmögliches Angebot zu ermöglichen“, führt sie aus. Als ein Highlight der Veranstaltung wollen auch die „Black Jewels“ ihrem Namen gerecht werden und funkeln wie schwarze Diamanten. 7 Für die Tanzvernissage gibt es am Samstag noch Karten an der Abendkasse. Diese kosten acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder.