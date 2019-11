Im Frühjahr fällt der „Weiße Riese“

Coesfeld. Die Stoffzentrale und das Bastelgeschäft Eismann haben es als Mieter als erste erfahren. „Wir haben zum 31. März nächsten Jahres die Kündigung bekommen“, berichtet Rudolf Eismann auf Nachfrage. Der Grund: der Altbau des ehemaligen Möbelhauses Hageböck, im Volksmund auch „Weißer Riese“ genannt, soll abgerissen werden und einem Neubau weichen. Diese Pläne gab es bereits vor mehreren Jahren schon einmal. Diskutiert wurde seinerzeit auch über ein Parkhaus an der Stelle. Doch das rechnete sich nicht. Und die „Münsterländische Bauen und Wohnen“ als Besitzerin der Immobilie verwirklichte auch das so genannte „Lindencarré“ mit Läden und Wohnungen nicht. Aber jetzt ist wieder Bewegung in die Sache gekommen. Eine andere Investorin, die SZ Bau GmbH aus Borken, die Kaufoptionen für die ganze Zeile an der Süringstraße bis zum ehemaligen „Lindenhof“ (Ex-Anno und Spielothek) hat, will den ziemlich heruntergekommenen Bereich in mehreren Bauabschnitten städtebaulich wieder aufblühen lassen.

Von Detlef Scherle