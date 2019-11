Kurzwaren nur in der Innenstadt

Coesfeld (ds). Die Stoffzentrale würde auch nach der Kündigung an der Süringstraße gerne in Coesfeld bleiben. „Aber das wird uns von der Stadt sehr schwer gemacht“, klagt Geschäftsführer Klemens Niehoff, der bundesweit unter dem Label 40 Läden mit Stoffen und Nähbedarf betreibt. Auf seiner Suche nach einer neuen Bleibe ist er an der Dülmener Straße fündig geworden. Das Lokal neben Fressnapf steht leer. „Das wäre ideal für uns“, erklärt er. Und er sei sich auch, was die Miete angeht, mit dem Besitzer schon „handelseinig“. Allerdings habe die Stadt der Zusammenarbeit ein P vorgesetzt, weil dieser Bereich nicht mehr zur Innenstadt gehöre. „Kurzwaren dürfen dort nicht angeboten werden“, so Niehoff. Er habe schon mit dem Bürgermeister darüber gesprochen, aber der will keine Ausnahme machen. „Coesfeld wird dann nie wieder Stoffe sehen. Dann hat man ein Problem“, weist Niehoff auf die mögliche Folge hin.

Von Detlef Scherle