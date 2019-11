Die Maria-Frieden-Grundschule hatte durch das Stadtradeln einen Gutschein über den Gesundheitsführerschein gewonnen, heißt es im Pressebericht. Eingelöst haben die Schüler ihren Gewinn beim Deutschen Sport- und Präventionsnetzwerk aus Coesfeld in Kooperation mit mit dem teamY.

Insgesamt lernen und erarbeiten die Kinder beim Gesundheitsführerschein spielerisch durch theoretische und praktische Inhalte in 5 x 2 Schulstunden etwas über das Thema Gesundheit. Schwerpunkte bilden dabei Themen der Ernährung und Bewegung. Die Stunden bieten den Schülern die Möglichkeit, ihr Wissen einzubringen und zu erweitern. Dabei wird das Verständnis zu unterschiedlichen Fragestellungen gefestigt und erweitert, zum Beispiel wie das Muskel– und Skelettsystem funktioniert und was gesunde Lebensmittel ausmacht. Auch eine Einführung in die Erste Hilfe und ein gesundes Frühstück sind Bestandteil des Gesundheitsführerscheins.