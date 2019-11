Skurilles Blechspielzeug zu sehen

Coesfeld. Das Puppen- und Spielzeugmuseum in der Walkenbrückenstraße 24 zeigt ab sofort in einer Sonderausstellung eine umfangreiche Sammlung von Blechspielzeug. Viele skurrile Figuren, Tiere, Bahnen und Geräte aus dem In- und Ausland, die aufgezogen werden können und sich dann bewegen, zwitschern, trommeln und brummen, singen oder tanzen, sind zu sehen. Geöffnet ist das Museum mittwochs, samstags und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Von Allgemeine Zeitung