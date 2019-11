Leihräder rollen ab Mitte Dezember

„Mietfiets“ heißt das Angebot, das die Stadtwerke schon Anfang Oktober vorgestellt hatten. Sechs E-Bikes sollen am Bahnhof in den Ständern stehen und allen, die mit dem Zug oder Bus nach Coesfeld kommen, die Möglichkeit geben, auf dem motorisierten Drahtesel ihr Ziel in der Stadt zu erreichen – und ihn später am Bahnhof wieder zu parken. Der Nutzer registriert sich über eine App, mit der er das Pedelec buchen und auch bezahlen kann. 1,50 Euro wird die Miete für 30 Minuten betragen, Vielnutzer sollen auch einen günstigeren Sondertarif wählen können.

Die Station am Bahnhof soll, so hatte es Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Hilkenbach bei der Vorstellung des Projekts betont, nur der Aufschlag zu einem umfangreicheren Mobilitätskonzept sein. Nach einer Testphase sind weitere E-Bike-Standorte vorgesehen: am Schulzentrum, am Marktplatz und am Haltepunkt in Lette. Dann wird das Aufsteigen auf die Mietfiets noch mal deutlich attraktiver, denn dann müssen die Nutzer nicht unbedingt zum Ausgangspunkt ihrer Fahrt zurückkehren.

Die Mietfietsen werden demnächst ebenfalls in Borken rollen. Ein gutes Beispiel für vernetzte Mobilität im Münsterland hatte Gerrit Tranel, Geschäftsführer vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZVM) die Initiative der Stadtwerke genannt.