Volkshochschule will politische Bildung stärken

Coesfeld. „Politische Bildung tut so not wie selten zuvor“, findet Dr. Mechtilde Boland-Theißen. Die VHS-Leiterin will daher im nächsten Jahr verstärkt in diesen Bereich investieren. Da Vorträge – „die politischen Themen sind bisweilen sperrig“ – in der Vergangenheit nur mäßig besucht waren, will sie diese künftig kostenfrei anbieten, um breitere Bevölkerungsschichten zu erreichen. Dafür sollen in den nächsten drei Jahren jeweils 5000 Euro in den VHS-Haushalt eingestellt werden.

Von Detlef Scherle