„Namen nur nichtöffentlich“

Coesfeld (ds). Der Coesfelder Bilder-Streit, der im Sommer die Gemüter erhitzte und in einem Machtwort von Bürgermeister Heinz Öhmann gipfelte (wir berichteten), war jetzt auch noch mal Thema im VHS-Ausschuss. VHS-Leiterin Dr. Mechtilde Boland-Theißen stellte, ohne direkt auf die Auseinandersetzung um das Dita-von-Teese-Portrait einer Kursteilnehmerin einzugehen, das neue Ausstellungskonzept der VHS vor. Künstler, die an den Kreativkursen teilnehmen, sollen in den VHS-Räumen künftig jeweils eine selbst gewählte Arbeit zeigen dürfen. Sie bat allerdings „um Verständnis dafür, wenn da dann auch mal provokante Sachen dabei sind“ und das dazu führen könnte, „dass sich beispielsweise der Vater eines Musikschulkindes beschwert“. Die VHS wolle das tun, „was rechtlich geboten ist“, hob sie hervor.

Von Detlef Scherle