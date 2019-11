Den Sturz von der Klippe verhindern

Coesfeld. Die derzeitige Notlage der Menschheit und des Planeten zu beschreiben, fällt ihm nicht schwer. „Wir sind wie Lemminge, die auf eine Klippe zulaufen und manche sind schon in die Tiefe gestürzt“, stellt Erich Gueng klar. Der Billerbecker ist Inhaber eines Software-Unternehmens in Billerbeck. Er hat Meteorologie studiert und beschäftigt sich seit 2016 intensiv mit dem Klimawandel. Auf Einladung der „Parents for future“ hat Gueng – natürlich am Freitag – mit den Mitgliedern der Coesfelder Bewegung um Mitbegründerin Eliza Diekmann über die Zukunft des Planeten diskutiert.

Von Leon Eggemann