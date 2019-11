„Stimmungen passend zur Musik programmiert“

Was haben Sie in den letzten Tagen vor dem Lichtersamstag noch konkret tun müssen, um die Musik- und Lichtershow vorzubereiten?

Jochen Schlattmann: In den letzten Tagen vor der Veranstaltung beginnt die konkrete theoretische Vorplanung sowie die praktische Vorbereitung in unserem Lager: Ein Techniker plant den Bedarf an Scheinwerfern, Kabeln und Verteilern, erstellt Packlisten und Verkabelungspläne. Ein Mitarbeiter programmiert die Lichtstimmungen passend zur Musik vorab mithilfe der Lichtsteuerung, im Lager werden die Kabel und Lampen anhand einer Ladeliste zusammengestellt, Scheinwerfer werden vorkonfiguriert, damit die Kommunikation mit der Lichtsteuerung funktioniert. Diese Arbeiten werden bis zum Freitagmorgen abgeschlossen, sodass am Nachmittag das Material auf die Lkw verladen werden kann.

Worin liegt die Herausforderung, die Lichtershow mit passender Musik zu synchronisieren? Nach welchen Kriterien wird die Musik ausgewählt?

Matthias Fürstenau: Die Auswahl der Musik erfolgt immer in enger Abstimmung mit dem Veranstalter, dem Stadtmarketing Verein Coesfeld. Das ist jedes Jahr eine der ersten Herausforderungen, da wir natürlich jedes Jahr Abwechselung bieten wollen und Wiederholungen vermeiden möchten. Sobald eine Musikrichtung feststeht und auch schon eine erste Stückauswahl festgelegt wurde, muss der Musikzusammenschnitt erstellt werden. An der Stelle haben wir natürlich die Möglichkeit, abwechslungsreiche und interessante Übergänge zu schaffen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erhalten. Es würde nicht reichen, die Stücke hintereinander abzuspielen.

Wie viel Vorbereitung ist direkt am Lichtersamstag noch nötig, um alles aufzubauen?

Jochen Schlattmann: Der Hauptaufbau der Beleuchtung am Marktplatz und im Rathaus findet am Freitagnachmittag und Samstag statt: Sechs Ton-und Lichttechniker sind damit etwa fünf Stunden beschäftigt. Je besser die Vorbereitungen waren, um so reibungsloser läuft der Aufbau. Der Aufbau und die Einrichtung ist dann kurz nach dem Mittag abgeschlossen, sodass der Programmierer noch Zeit hat, zum ersten Mal seine Lichtstimmungen live zu sehen – oder zu erahnen, da es ja noch nicht richtig dunkel ist, und Korrekturen vorzunehmen. Es ist insgesamt schon ein eng getakteter Zeitplan, gerade am Samstag, damit alles pünktlich zum Veranstaltungsbeginn steht.

Wie würden Sie das Coesfelder Publikum beschreiben? Welche Rückmeldungen bekommen Sie auf die Lichtershows?

Matthias Fürstenau: Ein sehr dankbares und interessiertes Publikum: Es ist ein schönes Gefühl, wenn das Publikum zu den Veranstaltungszeiten um 17 Uhr und kurz nach acht auf den Markplatz strömt und die Spannung langsam steigt. Das zeigt ein großes Interesse an unserer Lichtershow, was sich über die langen Jahre, die es den Lichtersamstag schon gibt, entwickelt hat. Der Lichtersamstag ist zu einem festen Termin geworden. Der Applaus nach unseren Shows ist dann natürlich die Bestätigung für unsere Arbeit. Und danach ist immer Zeit für ein lockeres Gespräch, bevor der Abbau beginnt – hoffentlich ohne Regen.