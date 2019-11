Stadt will Stoffzentrale in der Innenstadt halten

Coesfeld (ds). Im Haupt- und Finanzausschuss hat Bürgermeister Heinz Öhmann noch einmal deutlich gemacht, dass die Stadt alles tut, um die Geschäfte, die derzeit noch im „Weißen Riesen“ an der Süringstraße ansässig sind, in Coesfeld zu halten. Er habe dem Geschäftsführer der Stoffzentrale erklärt, dass ein Wechsel zur Dülmener Straße (neben Fressnapf) allerdings nicht in Frage komme, weil dort einige Artikel, die er führt, nicht zugelassen seien. Das sei für den Schutz der Innenstadt wichtig (wir berichteten). Eine Option könnte der frühere Netto-Markt an der Kleinen Viehstraße sein. Über den Stadtmarketing Verein sei der Kontakt zum Eigentümer hergestellt worden. „Ich hoffe, dass wir eine Lösung hinbekommen, um die Stoffzentrale in der Innenstadt zu behalten“, so Öhmann. 1. Beigeordneter Thomas Backes meinte, dass das Problem hier offenbar in der Kurzfristigkeit, etwas Neues zu finden, liege. Auch er verteidigte nochmal die Regeln zum Schutz der Innenstadt. Mit einer Befreiung davon würde das ganze Einzelhandelskonzept der Stadt zur Makulatur. Backes: „Und das Einzelhandelsgutachten zu überarbeiten, ist auch nicht mal eben so gemacht.“

Von Detlef Scherle