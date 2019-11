Coesfeld will „Smart City“ werden

Coesfeld. Auf der Zugfahrt online die Verlängerung des Personalausweises beantragen. Am Bahnhof ankommen und aufs soeben per App reservierte E-Bike umsteigen. In einem Geschäft in der Innenstadt den zum Geburtstag erhaltenen digitalen Stadtmarketing-Gutschein einlösen. Dann noch zum Arzt, der die Ergebnisse des Checkups auf die elektronische Krankenkassenkarte überträgt. Schöne neue Welt? Teilweise ist sie bequem, teilweise auch kritikwürdig, die „Smart City“, wie sich Zukunftsforscher sie vorstellen und wie sie schrittweise auch in Coesfeld Realität wird. Durch den digitalen Fortschritt könnte bald in der Kreisstadt vieles leichter werden – vor allem bei der Mobilität, aber auch beim (virtuellen) Behördengang oder Bezahlen (u. a. mit dem Smartphone). Auf der anderen Seite bereiten Online-Datenspeicherung und die Spuren, die man im Netz bei all den Vorgängen hinterlässt vielen Sorgen. Stichwort: gläserner Bürger. Die Stadt Coesfeld will sich nichtsdestotrotz weiter auf den Weg zur „Smart City“ machen. Einstimmig fiel das Votum dafür jetzt im Haupt- und Finanzausschuss aus, der das Thema für den Stadtrat vorberaten hat. Das heißt: wirklich diskutiert wurde darüber nicht, sondern nur abgestimmt.

Von Detlef Scherle