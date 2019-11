Beim Opening zeigten die Tänzer verschiedener Altersgruppen gemeinsam die Vielfältigkeit des Tanzens. Nach einer kurzen technischen Panne meisterten die „Showkids“ unbeirrt mit viel Spaß ihren Twist & Fun-Tanz. Mit Frauenpower überzeugten „United“ in Perfektion. Die „Lollipops“ brachten Schwung auf die Bühne und die „Cheerleader“ zeigten gewagte Pyramiden. In weniger als vier Monaten schafften es „Fast 4ward“, die tolle Choreo „Zusammenhalt“ zu erarbeiten. Verschiedene Tanzstile vereinte die Gruppe „Flummies“. „Delizia“ liebt besonders aktuelle Musik. Die „Honey Bees“ zeigten eine bunte Vielfalt und die „Sternschnuppen“ tanzten sich als Froschprinzessinnen in die Herzen der Zuschauer. „SOB“ glaubte „an ihre Träume“ und „Vivo“ zeigten im wahrsten Sinne ihre Wandelbarkeit durch einen rasanten Kostümwechsel. Die „Footprints“ brachten mit ihrem „Tanz der Schneefeen“ zauberhafte Romantik auf die Bühne und die „Diamonds“ bewiesen, dass man auch nicht mehr in ganz jungen Jahren mit viel Energie neue Choreos perfekt zeigen kann. Dass auch Hip Hop tolle Stimmung verbreiten kann, führte „Insane Crew“ vor. Mit viel Ausdruck beeindruckte „Juicy“ die Besucher und die Tänzerinnen von „Next Generation“ zeigten mit Freude und Spaß, was für sie Gemeinschaft bedeutet. Die 19 Frauen und ein Mann von „United“ zeigten in einer großartig kreativen Choreo, was man mit Vertrauen zueinander und starkem Zusammenhalt leisten kann. Ausgeflippt, temperamentvoll und mit viel Spaß rockten die „Mini Moves“ die Bühne und die „Tanzmäuse“ zeigten den Besuchern, was Girl-Power ist. Dass die „Bailandos“ schon mehrere Jahre trainieren, bewiesen sie in ihrem perfekt vorgeführten Tanz „Boomerang“. Verbunden mit viel turnerischen Elementen brachten „Allegria“ Schwung auf die Bühne. Der Auftritt der „Black Jewels“ stand im Zeichen von Leidenschaft, Zuneigung und Zusammenhalt. Beim fulminanten Finale platzte die Bühne fast aus allen Nähten, als alle 260 Tänzer sich von den Besuchern verabschiedeten. „Das Programm war sehr abwechslungsreich und das Niveau sehr hoch“, meinte eine Besucherin begeistert.