Seit 1996 findet dieser Tag weltweit statt am zweiten Sonntag im Dezember. Jedes Jahr entsteht eine Lichterwelle rund um den Globus, weil für jedes verstorbene Kind von den Angehörigen eine Kerze angezündet werden kann und in die Welt leuchtet.

In Coesfeld entstand diese Idee aus dem Gesprächskreis für trauernde Angehörige, den Schwester Paula noch länger leitet. Die ersten beiden Gottesdienste fanden in der evangelischen Kirche statt.

Von Anfang an dabei war auch der Chor der Christophorus-Kliniken. Er wird auch in diesem Jahr den Gedenkgottesdienst mitgestalten, geleitet von Rolf Kaiser. Die Orgel wird Kathrin Border zum Klingen bringen. Schwester Paula und David Laudano, Pastoralreferent in der Anna-Katharina-Gemeinde, haben dazu besinnliche Texte ausgewählt, die sie auch vortragen werden.

„Der Gedenkgottesdienst ist etwas, was in den vergangenen Jahren sehr gewachsen ist. Im letzten Jahr waren 400 Personen in der Kirche. Vor zwei Jahren hatten wir an dem Sonntag sogar Schnee liegen. Und trotzdem kamen damals rund 250 Menschen“, so Schwester Paula.

„Es kommen auch Angehörige, die ihre erwachsenen Kinder verloren haben“, so Gisela Schumacher, Geschäftsführerin des Bunten Kreises Münsterland.

Wer möchte, kann den Namen des verstorbenen Kindes vor Beginn des Gottesdienstes bei den Veranstaltern abgeben. „Im Gottesdienst werden alle Namen vorgelesen. Für jedes Kind wird eine Kerze am Altar entzündet. Das Besondere ist die Stimmung in der abgedunkelten Kirche“, ergänzt Schumacher. „Es ist wirklich sehr persönlich. Jeder kann daran teilnehmen unabhängig von der Religion oder der Konfession“, erwähnt Heidi Klöpper, Verwaltung des Bunten Kreises Münsterland.

Tränen fließen meistens reichlich, aber die trauernden Angehörigen spüren auch, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind. „Deshalb gibt es danach auch einen geselligen Ausklang in der Kirche“, verweist Schumacher.

7 Der Gedenkgottesdienst findet am Sonntag (8. 12.) um 19 Uhr in der St. Jakobi-Kirche statt.