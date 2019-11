Coesfelderin bei Unfall verletzt

Coesfeld. Bei einem Autounfall ist am Samstag (23.11.) eine 21-jährige Coesfelderin verletzt worden. Sie wollte mit ihrem Auto gegen 17.50 Uhr von der Daruper Straße (K 46) links in Richtung Nottuln (B 525) abbiegen. Sie stand an der Rot zeigenden Ampel, als ein 54-jähriger Coesfelder auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der jungen Frau auf den vor ihr stehende Wagen geschoben. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Coesfelderin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 5000 Euro. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte zudem den Führerschein sicher.

Von Allgemeine Zeitung