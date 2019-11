Heitere Plakate für ein ernstes Thema

Coesfeld (ds). Die „Parents for Future“ aus Coesfeld haben mit einer lustig anmutenden, aber ernst gemeinten Plakataktion gestern den Countdown bis zu ihrer ersten großen Demonstration am kommenden Freitag (29. 11.) gestartet. Ein Plakat (Bild) zeigt den Coesfelder Marktplatz – in dem Fall, dass der Klimawandel nicht mehr aufgehalten werden kann. „Weil wir Coesfeld lieben und auch noch unseren Enkelkindern die tolle Atmosphäre auf dem Marktplatz zeigen möchten: In drei Tagen gehen wir wieder weltweit auf die Straßen. Wir können die Klimawende nur schaffen, wenn jetzt auf allen Ebenen die Wichtigkeit des Themas erkannt wird“, hebt Eliza Diekmann, Sprecherin der Initiative, hervor. Die Initiatoren hoffen, dass möglichst viele Coesfelder am Freitag ab 14 Uhr am Bahnhof mit dabei sind.

Von Detlef Scherle