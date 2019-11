Westfleisch-Erweiterung in der Kritik

0 Die Grünen haben einen langen Fragen-Katalog erstellt, den sie der Stadtverwaltung übermittelten. „Wir Grüne sehen Westfleisch in der Pflicht, den kommenden Arbeitern eine Unterkunft zu stellen. Ist beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit Westfleisch Werkswohnungen bereit zu stellen?“ will Fraktionschef Erich Prinz wissen. Auch das wahrscheinlich erhöhte Verkehrsaufkommen spricht er an. „Die Borkener Straße sollte dann komplett für den Lkw-Durchgangsverkehr gesperrt werden“, fordert er für seine Fraktion. Außerdem sei „eine ausführliche und offene Information der Anwohner“ geboten.

0 Der DGB hebt darauf auch ab. „Die Firma Westfleisch wird aufgefordert, alle Informationen offen darzulegen und mit den Anwohnern und den Betroffenen offen und ehrlich zu besprechen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes Coesfeld. Er wünscht sich, dass die Stadt Coesfeld und die politisch Verantwortlichen zu einem Gesprächsabend mit Vertretern der Firma Westfleisch einladen, damit die bisherigen Unklarheiten offengelegt werden könnten.“ Sicherlich werde es von den Anwohnern weitere Anregungen geben. Der DGB fordert darüber hinaus auch „die Bereitstellung von Wohnraum für die ausländischen Mitarbeiter von Westfleisch“.

0 In der Fraktion von Pro Coesfeld, so Sprecher Dr. Thomas Pago, sei „kontrovers“ über die Westfleischerweiterung diskutiert worden. „Die Frage nach den Kapazitätsgrenzen des Abwasserwerks spielte dabei ebenso eine Rolle wie die Sorgen um den Grundwasserspiegel, der ohnehin schon lange unter den erheblichen Wasserentnahmen des Unternehmens zu leiden scheint“, erklärte er. Westfleisch sei ein stark exportorientiertes Unternehmen, was Fragen aufwerfe: „Muss man hier im Münsterland Boden-, Luft- und Grundwasserqualität aufs Spiel setzen, um immer mehr Fleisch für den internationalen Bedarf zu produzieren?“ Immerhin werde derzeit viel über Fleischkonsum und Massentierhaltung gestritten. Die Pro Coesfelder fühlen sich der bäuerlichen Landwirtschaft in der Debatte verbunden, merken aber auch kritisch an, „dass eine kontinuierliche Steigerung des Viehbestands mit langfristigen Folgen für die Trinkwasserqualität auf Dauer wohl nicht mehr durchsetzbar sei“.

„Was bringt der Ausbau von Westfleisch eigentlich für Coesfeld?“ ist für Pro Coesfeld eine der zentralen Fragen. Zahl und Qualität von Arbeitsplätzen spielten bei Entscheidungen über Unternehmen stets eine Rolle. In diesem Fall, so ein Diskussionsbeitrag, sei das aber zu vernachlässigen, weil es sich zum großen Teil um sehr prekäre Arbeitsverhältnisse handele; für den Coesfelder Arbeitsmarkt spiele Westfleisch „keine nennenswerte Rolle“, heißt es in der Pressemitteilung der freien Wählergemeinschaft.