Kerzen für Opfer von Gewalttaten an Frauen entzündet

Viele Passanten haben gestern in der Coesfelder Fußgängerzone das Angebot von Frauen e. V. angenommen, anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen Kerzen zu entzünden als Mahnung für ein „Leben ohne Gewalt“. Die Mitarbeiterinnen Barbara Borchard (r.) und Corinna Brandenburger freuten sich über regen Zuspruch. 2018 habe es in Deutschland insgesamt 114 000 Übergriffe von Partnern und Ex-Partnern auf Frauen gegeben, berichtete Borchard. Auch in Coesfeld sei das Thema nach wie vor aktuell. Sie erhoffen sich, dass die Menschen auch bei uns die Augen aufhalten und handeln, wenn sie so etwas in ihrem Umfeld mitbekommen. Foto: Detlef Scherle

Von Allgemeine Zeitung