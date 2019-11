Zwei Lastenräder für Lette

Lette (ds). „Ich würde ja gerne mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren. Aber die großen Wasserkisten kriege ich da doch nicht mit...“ Dieses Totschlagsargument, das vielfach im Rahmen der Klimaschutzdebatte gebracht wird, hat in Lette möglicherweise schon bald ausgedient. Für das Dorf sollen nämlich zunächst zwei E-Lastenräder angeschafft werden, die in den Nachbarschaften erprobt werden können. Das schlägt die Stadtverwaltung im Rahmen der Umsetzung des Dorf-Innen-Entwicklungs-Konzeptes (DIEK) vor. Das Thema steht am kommenden Donnerstag (28. 11.) bei der nächsten Bezirksausschusssitzung auf der Tagesordnung.

Von Detlef Scherle