Das Türmchen kippt mit großer Staubwolke

Trotz Beregnung mit einem Schlauch staubt es bei jedem Stoß mächtig. Zum Schluss ist eine tragende Säule im Erdgeschoss dran. Es ist 10.01 Uhr. Das Türmchen oben auf dem Dach zittert etwas, aber es fällt (noch) nicht. Schließlich zieht ter Haaz mit seiner Lanze einen Giebelbalken weg – und dann kippt die kupferne Turmhaube und kracht kopfüber ins Trümmerfeld auf dem Vorplatz. „Da ist es!“ triumphiert Roelofs. Eine Riesen-Staubwolke breitet sich aus, legt sich langsam auf die Schuttberge.

Ein paar Schaulustige haben sich inzwischen am Bauzaun eingefunden. Mit großen Augen verfolgen sie das Geschehen. Für die Arbeiter des niederländischen Abbruchunternehmens Langezaal ist das alles Routine. „Ich mach das schon seit 35 Jahren“, lacht Baggerführer ter Haaz. Auch so ein historisches Gebäude flach zu legen, das sei für ihn Alltag. Und das Türmchen runterholen? Nicht der Rede Wert. „Für uns beginnt jetzt erst die eigentliche Arbeit“, berichtet Roelofs. Noch bis Januar werde der Abbruch dauern. Mit der Bahnhofshalle in der Mitte sind sie angefangen, weil da drunter kein Keller ist – im Gegensatz zu den Gebäuden links und rechts. In den nächsten Wochen wird alles säuberlich getrennt. „Wir recyceln 95 Prozent“, erzählt Roelofs nicht ohne Stolz. Auch das Kupfer vom Türmchen ist schon verkauft – an einen Altmetallhändler.

Vor dem Bauzaun treffen zwei Welten aufeinander. Ein paar Coesfelder verfolgen den Abbruch – mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. „Es ist einfach an der Zeit, dass etwas Neues kommt“, meint Bernhard Garritzmann (35). Der alte Bahnhof sei am Ende zu marode gewesen – „ein Erhalt hätte sich nicht gelohnt“. Das sieht auch eine mittelalte Frau so, die noch nicht so lange in Coesfeld lebt: Sie habe sich bei Besuch, den sie vom Bahnhof abholte, immer geschämt für den ersten Eindruck, den ihre Gäste von Coesfeld hatten. Jetzt werde die Empfangssituation besser.

Abriss Bahnhof Coesfeld - Das Türmchen fällt 1/14 Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

Foto: AZ

„Ein bisschen traurig“ zeigt sich dagegen Zaungast Jürgen Freiberg, der in Bahnhofsnähe aufgewachsen ist. „Das geht einem schon schwer ab“, beschreibt er seine Gefühle beim Anblick des am Boden liegenden Türmchens. „Mein Vater war lange bei der Bahn“, erzählt der 79-Jährige. Und der Bahnhof habe schon mal bessere Zeiten gesehen. Er kann sich noch an solche erinnern, als man nur mit Bahnsteigkarte auf denselben kam. Damals war alles tiptop sauber und bewacht. Bei ihm, gibt er offen zu, schwinge beim Abriss schon Wehmut mit. Allerdings: „Man soll heute leben – nicht in der Vergangenheit“, will er nun auch loslassen. | Angemerkt

Unser Festtags-Abo ist wieder da: Hier geht es zum Angebot: Festtags-Abo