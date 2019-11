Gemeinde stellt sich Herausforderungen

Und da kommen die Letteraner ins Spiel, so Markus Kockmann, Pfarreiratsvorsitzender aus Lette. „Wir brauchen möglichst viele Gedanken, Sichtweisen und Anregungen für unsere Kirchengemeinde St. Johannes. Es bringt nämlich nichts, wenn sich nur ein paar Menschen Gedanken machen für eine gesamte Pfarrgemeinde.“ Im Rahmen einer Gemeindeanalyse sollen zunächst möglichst viele Menschen befragt werden, wie sie die Gemeinde wahrnehmen und erleben. Dazu hat der Pfarreirat einen Fragebogen erstellt.

„Der Stellenwert der Kirche geht in vielen Lebensbereichen zurück“, so Bernd Kentrup vom Kirchenvorstand. „Geldverschwendung, Missbrauch und Machtdenken werden immer häufiger als Gründe für die Entfremdung von der Kirche beziehungsweise als Grund für den Austritt aus der Kirche angeführt. Dieser Wandel geht auch an uns als Pfarrgemeinde St. Johannes nicht vorbei. Wir möchten uns diesen Herausforderungen stellen und Prioritäten für unsere zukünftige Arbeit setzen. Und das geht nur, wenn sich viele Menschen beteiligen!“

Die Fragebogenaktion wird am ersten Advent beginnen. Die Fragebögen werden in der Kirche, im Pfarrbüro und in anderen kirchlichen Einrichtungen ausliegen. Zusätzlich gibt es mit dem Pfarrbrief den Fragebogen in alle Haushalte. Abgegeben werden kann er in den Kindergärten, der Schule, der Volksbank und der Sparkasse, im Altenheim, der Bücherei, im Pfarrbüro und in der Kirche.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen. Dazu er steht auf der Homepage zum Download bereit. Spätester Rückgabetermin für alle Fragebögen ist der 6. Januar.

Pfarreirat und Projektgruppe werden alle Bögen auswerten und mit den Ergebnissen weiter an der Entwicklung des lokalen Pastoralplanes arbeiten, heißt es abschließend. | www.sankt-johannes-lette.de