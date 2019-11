„Echtes Zusammenwachsen geglückt“

COESFELD. Der Zusammenschluss von Stadt und Kirchspiel, er liegt jetzt 50 Jahre zurück und war für Bürgermeister Heinz Öhmann ein schöner Anlass, Zeitzeugen von damals, Wegbegründer und die aktuellen Ratsmitglieder zu einer Feierstunde ins Stadtschloss einzuladen. In seiner Begrüßung bezog er sich auf einen Zeitungsartikel, der wenige Tage vor der kommunalen Neugliederung, am 28. Juni 1969, in unserer Zeitung erschienen war. „Damals hat Norbert Klein den Zusammenschluss von Stadt und Kirchspiel mit einer Ehe verglichen“, sagte er und ergänzte: „Seit 50 Jahren profitieren die Coesfelderinnen und Coesfelder von dieser Verbindung. Das echte Zusammenwachsen, das der langjährige Kreisdirektor Ludwig Silderhuis seinerzeit angemahnt hatte, es ist tatsächlich geglückt.“ Die Verantwortlichen im Stadtrat und im Gemeinderat des Kirchspiels hätten damals die Zeichen der Zeit erkannt: „zum Wohle der Menschen und zur erfolgreichen Entwicklung der Stadt“, wie Öhmann ausführte.

Von Allgemeine Zeitung