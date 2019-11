Coesfelder angegriffen und leicht verletzt

Coesfeld / Münster. Ein 20-jähriger Coesfelder ist am frühen Sonntagmorgen im Kuhviertel in Münster bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Schwarzafrikanern leicht verletzt worden. Beim ersten Zusammentreffen gegen 1.38 Uhr an der Überwasserkirche soll es noch verbal hin und her gegangen sein. Als der junge Coesfelder anschließend in Richtung Promenade ging, griffen ihn laut Polizeibericht mehrere dunkelhäutige junge Männer an. Bei der Rangelei zog er sich leichte Verletzungen zu. Schlimmer traf es einen 19-jährigen Münsteraner, auf den drei Unbekannte – die Polizei vermutet: aus der selben Gruppe – an der Jüdefelder Straße einschlugen. Er musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Haupttäter wird als circa 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß und dunkelhäutig beschrieben. Möglicherweise können Zeugen, die ebenfalls im Kuhviertel unterwegs waren, weitere Hinweise geben. Diese nimmt die Polizei in Münster unter Tel. 0251/2750 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung