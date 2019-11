19-jähriger Bauarbeiter stürzt in Fahrstuhlschacht

Lette (ds). Schwere Verletzungen hat sich gestern Vormittag ein 19-jähriger Bauarbeiter aus Reken auf einer Baustelle auf dem ehemaligen Edeka-Gelände an der Bruchstraße in Lette zugezogen. Wie die Polizei bestätigte, war der Mann, der mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden musste, um kurz vor halb acht Uhr in einen mehrere Meter tiefen Fahrstuhlschacht gestürzt. Die Ursache für den Arbeitsunfall, vor allem: ob Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten wurden, steht laut Polizeisprecherin Britta Venker noch nicht fest. Zur Klärung der näheren Umstände wurde das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet, das eine Untersuchung des Falls einleitete. Mitarbeiter haben die Unfallstelle bereits in Augenschein genommen.

Von Detlef Scherle