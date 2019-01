coesfeld. Das Gesundheitsforum Coesfeld bietet am Mittwoch, 16. Januar, ab 19 Uhr in der Familienbildungsstätte eine kleine Heilpflanzenkunde mit dem Apotheker Dr. Stephan Barrmeyer an. Es werden die gängigsten Heilpflanzen bei leichten Alltagsbeschwerden wie Erkältungen, Husten, Schnupfen, Magen-Darm-Beschwerden etc. sowie deren Anwendung und Zubereitung besprochen.

Von Allgemeine Zeitung