Fehlbildungen der Füße werden vorgestellt

coesfeld. Ein Vortrag, den die Christophorus-Kliniken gemeinsam mit der VHS im Rahmen des Coesfelder Gesundheitsforums anbieten, klärt zu Verformungen an den Füßen auf. Dies können zum Beispiel krumme Zehen, Hühneraugen oder schiefe Fußgelenke sein. „Fußerkrankungen: Nur ein kosmetisches Problem?“ lautet die Veranstaltung am Mittwoch, 10. Juli, in Coesfeld. Der kostenlose Vortrag beginnt um 19 Uhr im WBK Forum Coesfeld an der Osterwicker Straße 29. Im Vorfeld stellte AZ-Redaktionsmitglied Alexander Bitting dem Referenten Dr. Dirk Sven Jakob einige Fragen.

Von Allgemeine Zeitung