„Nikotinkonsum ist größter Risikofaktor“

coesfeld. Erkrankungen des Gefäßsystems stellen ein immer größer werdendes Problem dar, so z.B. die sogenannte „Schaufensterkrankheit“, Gefäßverschluss, Krampfadern, Thrombose, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Schmerzen in den Extremitäten, also Armen und Beinen, können hier ihre Ursache haben. Die Christophorus-Kliniken bieten im Rahmen des Coesfelder Gesundheitsforums am Mittwoch (18. 9.) um 19 Uhr im Vortragsraum der Christophorus-Kliniken Coesfeld, Südring 41, einen Vortrag zum Thema „Gefäßerkrankungen – von kalten Füßen bis zum Schlaganfall“ an. Referent ist Dr. Felix Middendorf, Oberarzt der Chirurgischen Klinik 1. Der Facharzt für Chirurgie sowie Facharzt für Gefäßchirurgie gibt einen Überblick über Gefäßerkrankungen und geht auf therapeutische Möglichkeiten ein. AZ-Redakteur Thomas Lanfer führte zu diesem Themenkomplex folgendes Interview mit Dr. Middendorf.

Von Allgemeine Zeitung