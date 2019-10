Hämorrhoiden sind keine „Krankheit“

Coesfeld. Die Christophorus-Kliniken bieten im Rahmen des Gesundheitsforums einen Vortrag zu dem Thema „Kann man Hämorrhoiden aussitzen? Erkrankungen des Enddarmbereichs“ an. Referent ist Dr. Thomas Roßmüller, Oberarzt der Chirurgischen Klinik 1 (Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Proktologie). Dr. Roßmüller ist Facharzt für Proktologie – ein medizinisches Teilgebiet, das sich speziell mit den Erkrankungen des Enddarms beschäftigt. Der Vortrag findet am Mittwoch (30. 10.) um 19 Uhr im Vortragsraum der Christophorus-Kliniken am Südring 41 statt. Der Raum befindet sich in Haus E – rechts vor dem Krankenhaus. Im Vorfeld der Veranstaltung sprach unser Redakteur Hans-Jürgen Barisch mit dem Referenten.

Von Allgemeine Zeitung